Kako se navodi, nakon dugog procesa rehabilitacije, doneta je odluka da je intervencija najbolje rešenje.



Mančester je saopštio da se očekuje da će se De Liht vratiti u ranoj fazi sledeće sezone.

- Od novembra sam radio sve da se oporavim i vratim fudbalu. Zahvalan sam svima koji su me podržavali tokom teškog perioda u mojoj karijeri. Ostajem odlučan kao i uvek da se vratim i zaigram što pre za Mančester junajted pred neverovatnim navijačima - izjavio je holandski fudbaler.



De Liht je poslednju utakmicu odigrao 30. novembra prošle godine. On je ove sezone odigrao 14 utakmica.

Mančester se nalazi na trećem mestu na tabeli Premijer lige sa 65 bodova, a u nedelju će dočekati Notingem Forest u 37. kolu.