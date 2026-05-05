-Mislim da bi trebalo da odemo i da dovedemo Granita Džaku - izgovorio je Šmajhel.

Ove njegove reči izazvale su buru kod Pola Skolsa, takođe bivšeg igrača Mančester junajteda.

-Ne, ne Pite. Gledao sam ga. Ali on je u istom čamcu kao i Kazemiro. Oni nisu ti - dodao je Skols.

Šamjhel je nastaivo svoju priču.

-Gradićemo ovaj tim oko Kobija Mejnua zar ne? Kazemiro je na izlaznim vratima. Ako dovedete nekoga poput Adama Vortona, Eliota Andersona ili nekog sličnog, oni su još uvek mladi igrači i nisu dovoljno provereni za klub kakav je Junajted. Treba nam neko iskusniji, pored Harija Megvajera i Bruna Fernandeša. Neko ko je pravi lider. Kada vidim šta je Džaka uradio za Sandrlend vidim da je on glavni razlog što imaju ovako dobru sezonu. Igra fantastično, lider je, može da igra 80 odsto utakmica. Veoma je dobar igrač. Očajnički su nam potrebni lideri. Mi ovde smo bili u timovima u kojima su svi bili lideri i znamo koliko je to važno. Potrebno je neko ko će da te povuče za kosu i da ti kaže da igraš - pojasnio je Šmajhel.

Tek kada je završio uključio se Niki Bat.

-Džaka bi mogao da dođe i da kaže 'Okej, neću igrati svaku utakmicu, ali sam u rotaciji'. Doneće mnogo toga ekipi - zaključio je Bat.

Džaka je kapiten Sanderlenda i trenutno je sa timom na 12. poziciji Premijer lige sa 47 bodova. U preostala tri kola boriće se za mesto u nekom evropskom takmičenju. Njegovi igrači kvaliteti nisu sporni, ali ponašanje svakako jeste... Mučki je prvokator i da li je potreban Junajtedu?