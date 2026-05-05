Saša Zverev je izgubio u finalu Madrida, a onda...

Nedugo posle tog meča doneo je odluku koja je izazvala buru u svetu tenisa - prestao je na Instagramu da prati i njega i Karlosa Alkaraza.

Kada se uđe na njegov profil na Instagramu i klikne na ljude koje prati među prvima na listi izlazi Novak Đoković. Tu su i Arina Sabalenka, Andrej Rubljov, Rodžer Federer, Rafael Nadal, Dominik Tim, Flavio Koboli, kao i drugi sportisti poput Lebrona Džejmsa, Džimija Batlera, Frančeska Totija, Tonija Krosa...

Da li je došlo do nekog sukoba između njih?

Na terenu je posle finala delovalo da nema problema i da su u dobrim odnosima...

Šta se tačno dogodilo da do ovoga dođe?

Siner je u finalu deklasirao Sašu Zvereva rezultatom 6:1, 6:2 posle samo 57 minuta igre.

Janik je tako deveti put zaredom savladao Nemca i tako povećao razliku na 10-4 u međusobnim duelima.

Uspeo je da trijumfuje i na petom uzastopnom mastersu, što nikom nije pošlo za rukom u "belom sportu".