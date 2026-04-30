Nemački teniser savladao je 13. igrača sveta u dva seta nakon 92 minuta igre rezultatom 6:1, 6:4. Treći igrač sveta tako je zakazao polufinalni duel sa najvećim iznenađenjem turnira, Aleksanderom Bloksom, belgijskim igračem.

Zverev u prvom setu prakitčno nije ni osetio otpor Kobolija. Činilo se da je Italijan iscrpeo svu snagu u duelu sa Danilom Medvedevom i da nije imao "goriva" i za Nemca. Tek u drugom setu je Koboli pružio otpor, ali bilo je pitanje trenutka kada će Zverev napravio brejk.

Nemac to nije učinio u prvom i petom gemu kada je imao ukupno šest brejk lopti, ali je uradio pri rezultatu 4:4. Koboli nije imao više snage i Zverev se plasirao u novo Masters polufinale.