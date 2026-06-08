- Da, hvatali su me grčevi. Fizički sam se mučio, mada mislim da ti grčevi nisu bili fizičke prirode. Više su bili mentalni. Bio sam strašno stegnut, prepun emocija, a u tom četvrtom setu i prilično nestabilan. Ali, paradoksalno, mislim da su mi ti grčevi zapravo pomogli. "Otkačio" sam se u glavi. Počeo sam više da puštam ruku, da jače udaram i jednostavno sam pustio da sve ide svojim tokom. Na kraju je peti set otišao na moju stranu. Presrećan sam zbog toga i neverovatan je osećaj što po prvi put sedim pored ovog prelepog trofeja - otvara razgovor sa medijima Zverev.

Nastavio je u istom ritmu.

-Mislim da je ovo prvi put u istoriji da je jedan Nemac osvojio Rolan Garos u muškoj konkurenciji. Kod devojaka smo imali Štefi Graf koja je nizala titule, ali za muški tenis u Nemačkoj ovo je istorijski trofej. Prvi koji je to uspeo. Da budem potpuno iskren, već sam pomalo pijan, pa se ponavljam više nego obično. Samo sam neverovatno srećan što sedim pored ovog pehara - sija Nemac u odgovoru.

Imao je i jasnu poruku.

-Pravo da vam kažem, da me sada nazovete i najgorim igračem koji je ikada osvojio grend slem, u ovom trenutku me baš briga! Ako neko to i misli, to je sasvim u redu - uz smeh kaže Zverev.