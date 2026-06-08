Legenda kluba iz Humske kao igrač, vraća se među crno-bele, ali u drugačijoj ulozi. Saša Ilić biće novi trener Partizana i naslediće Srđana Blagojevića na toj funkciji.

U danu kada su se crno-beli oprostili od dosadašnjeg šefa stručnog štaba stiže potvrda da će čuveni vezista po prvi put sesti na klupu Partizana.

Pokušavali su u Humskoj u više navrata da se dogovore sa Ilićem, ali im to sve do sada nije pošlo za rukom.

U saopštenju Partizana se navodi da će Ilić sutra u 12 časova na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener "crno-belih".

Saša Ilić u trenerskoj karijeri bio je asistent u reprezentaciji Srbije, a prvi samostalan posao imao u Čukaričkog odakle je otišao u CSKA iz Sofije, pa Atromitos, Pari NN i Sumgajt.