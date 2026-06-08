Džoel Bolomboj će napustiti Crvenu zvezdu posle tri godine.

Iskusni centar je postao ljubimac navijača Crvene zvezde, a prošle sezone je doživeo tešku povredu stopala zbog koje je pauzirao 10 meseci.

Sa Crvenom zvezdom je osovjio ABA ligu i dva Kupa Radivoja Koraća, a sada će otići u novi klub.

Kako prenose košarkaški izvori, Bolomboj je blizu potpisa sa Armanijem iz Milana.

On bi trebao da bude zamena za Džoša Niba koji odlazi u Barselonu.

Bolomboj je u karijeri još igrao za Olimpijakos i CSKA iz Moskve sa kojim je osvojio Evroligu.