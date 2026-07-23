Loni Voker nalazi se na korak od odlaska iz Makabija iz Tel Aviva, a sve ukazuje na to da će američki bek i izraelski velikan uskoro sporazumno završiti saradnju.

Voker je prošlog leta stigao kao veliko pojačanje i jedan od najplaćenijih igrača u istoriji Makabija, ali nije uspeo da opravda ogromna očekivanja. Uprava kluba očekivala je da nekadašnji NBA bek bude lider ekipe, međutim njegove partije nisu zadovoljile čelnike izraelskog šampiona, pa je rastanak postao sve izvesniji.

Posebnu pažnju privukla je situacija oko NBA izlazne klauzule, koja je istekla 15. jula. Voker je zatražio dodatno vreme kako bi pokušao da pronađe angažman u najjačoj ligi sveta, a Makabi je pristao da produži rok. Amerikanac je potom boravio u Las Vegasu tokom Letnje NBA lige, gde je razgovarao sa više klubova, ali konkretna ponuda za sada nije stigla.

Da je rastanak blizu nagovestio je i jedan od Vokerovih ličnih trenera, koji mu je putem društvenih mreža poželeo sreću u „novom poglavlju karijere“, što je dodatno podgrejalo spekulacije o odlasku.

Makabi, s druge strane, ne želi da gubi vreme.

Prema informacijama iz Izraela, klub je već počeo potragu za novim bekom koji bi popunio prazninu u sastavu pred sezonu 2026/27, dok paralelno radi i na dodatnom jačanju tima za novu evroligašku kampanju.