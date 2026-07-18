To će ujedno biti i pravo zagrevanje za Evroligu.

Turnir se igra u septembru, a rivali će biti isti kao i prethodne godine. Na Kipru će se tako nadmetati domaćin Olimpijakos, kao i Olimpija Milano i Fenerbahče, što znači da će crveno-beli imati dve veoma dobre provere.

Po rasporedu, turnir je planiran za period od 4. do 6. septembra, a žreb je već određen. Crvena zvezda će u polufinalu igrati sa Olimpijom Milano i igraće od 18.30 časova.

Drugi meč će igrati Olimpijakos i Fenerbahče sa početkom od 21.00 čas.

Dva dana kasnije od 18.00 časova se igra meč za treće mesto između poraženih ekipa iz polufinala, a od 20.30 časova se igra i finale.