To sve prate drugi klubovi, a među njima i Panatinaikos.

Najavio je vlasnik i trener kluba iz Vilerbana da će budžet iznositi 59.000.000 evra, a posle velikih dolakazaka, "L'Ekip" izvestio je o velikim poteškoćama koje su se javile. Nakon toga se pojavio rezervni plan pred Nacionalnim direktoratom za kontrolu upravljanja sa budžetom koji je više od duplo manji, oko 24 miliona evra.

Bogati investitor iz Azije koji je trebalo da obezbedi više od polovine novca, za sada to nije uradio, pa se tu pojavljuju problemi vezani za plate skupocenih pojačanja. Silvan Fransisko je prvi u izlog, ukoliko se problemi prodube.

Najskuplji igrač u timu, sa platom u iznosu od 16 miliona evra za tri sezone, nalazi se na radaru Panatinaikosa i Željka Obradovića, javio je francuski "BeBasket". I drugi klubovi prate situaciju, ali se čini da je Atina najrealnija opcija ako Fransisko bude morao da izađe iz skupocenog ugovora.

Problemi bi mogli da nastanu i sa Danijelom Tajsom, Nikom Vajler-Babom, Armonijem Bruksom, Botom Gačom i Ivom Ponsom, koji su pojačali Asvel tokom leta.

Rasplet situacije biće poznat tokom narednih nedelja, a jasno je da bi atinski velikan bio previše moćan ukoliko bi doveo Fransiska.