Doveli su Zeleni za sada odlična pojačanja u vidu Branka Badija, Geršona Jabuselea i Isaka Bonge, dok je kao pomoć u centarskoj liniji stigao Fal iz Olimpijakosa.

Sada PAO traga za plejmejkerom vrhunske klase, a prema pisanju "Sport24", te uslove ispunjava Fakundo Kampaco.

Argentinac se nalazi pod ugovorom sa Realom, ali to neće sprečiti Panatinaikos da izdvoji ozbiljnu sumu novca za njegov potpis.

Željko Obradović smatra da bi se iskusni košarkaš idealno uklopio u njegovom sistemu, a kako je Riki Rubio odbio dolazak u Atinu, probaće uprava Zelenih da obezbedi još jedno bombastično pojačanje.

Kampaco je već jednom bio na meti Panate kada je napustio Zvezdu, ali je tada ipak odabrao da se vrati u Real.