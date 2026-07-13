Tokom dana su isplivale informacije da je finski košarkaš, Mikael Jantunen na pragu prelaska u Crvenu zvezdu.

Ipak, tokom popodneva, desio se totalni obrt! Naime, u trku za ovog košarkaša se uključio i Real Madrid.

Tako su "kraljevi" rešili da pokvare planove crveno-belima.

Grčki novinar portala "Eurohoops", Aris Barkas, oglasio se na društvenoj mreži "X" i istakao da sada Real ima prednost i da vodi razgovore sa doskorašnjim igračem Fenerbahčea.

Navodi se da su razgovori već u odmakloj fazi, a pored Zvezde se za finskog košarkaša navodno prema rečima Eurohoopsa interesovala i Valensija.

On je u Fenerbahčeu prosečno beležio 6,5 poena po utakmici uz četiri skoka kod Šarunasa Jasikevičijusa.

Real Madrid je inače jako blizu da dovede i Timotija Luvavua-Kabaora iz Baskonije.