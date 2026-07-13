Zek Ledej bi mogao da promeni sredinu ovog leta, pošto je, prema pisanju izraelskih medija, veoma blizu prelaska u Hapoel Tel Aviv, koji nastavlja da sklapa izuzetno kvalitetan tim za narednu sezonu. Pregovori dve strane navodno su u završnoj fazi, a dogovor bi uskoro mogao da bude ozvaničen.

Ledej je na stolu navodno imao ponudu Partizana od 2,6 miliona evra i ugovor na dve godine, ali je odbio da se vrati u Humsku.

Američki krilni centar prošlog leta stigao je u Milano iz Partizana i sa Armanijem ima važeći ugovor, ali je Hapoel spreman da izdvoji značajna sredstva kako bi ga doveo u svoje redove. Klub iz Tel Aviva želi da napravi konkurentan sastav za debitantsku sezonu u Evroligi i Ledeja vidi kao jedno od ključnih pojačanja.