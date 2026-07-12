Aleksandar Sekulić će postati novi trener Barselone. Kako prenosi Eurohoops, katalonski velikan postigao je dogovor sa slovenačkim stručnjakom koji će od naredne sezone predvoditi ovu ekipu.

Selektor Slovenije je već neko vreme bio jedan od najozbiljnijih kandidata za klupu Barselone. Pored njega su u opticaju još bili Paolo Galbijati, kao i Janis Sferopulos, ali je uprava kluba na kraju poverenje ukazala upravo Sekuliću.

Slovenac u Barselonu stiže nakon što je sa Dubaijem osvojio titulu u ABA ligi pobedom nad Partizanom u finalu. On je preuzeo ovaj klub u aprilu, kada je zamenio Juricu Golemca. Potpisao je ugovor do kraja sezone i klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata doneo prvi trofej u istoriji.

Sekulić je tokom karijere vodio Geoplin Slovan, Triglav, Krku, Primorsku, češki Nimburk, Lokomotivu Kubanj, Zenit i Dubai, dok je od 2020. godine i selektor reprezentacije Slovenije.

Zanimljivo, novi trener Dubaija će biti Ćavi Paskval koji je u sezoni za nama vodio upravo Barselonu, ali je otišao na sopstveni zahtev, istakavši da razlog nisu bili lični sukobi, već različiti pogledi na funkcionisanje kluba i njegovu unutrašnju organizaciju.