Košarkaši Valensije osvojili su drugu titulu šampiona Španije, pošto su večeras u gostima savladali Barselonu rezultatom 108:84 u četvrtoj utakmici finala plej-ofa i tako sa 3:1 u pobedama došli do trofeja.



Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Žan Montero sa 23 poena. Kameron Tejlor je postigao 21 poen, a Omari Mur je ubacio 19.



U redovima Barselone istakao se Kevin Panter sa 23 poena, a Tornike Šengelija je zabeležio 15.



Gostujuća ekipa je vodila tokom cele utakmice i ubedljivom pobedom krunisala najuspešniju sezonu u istoriji kluba nakon što je prethodno igrala polufinale Evrolige.



Valensija je prvu titulu šampiona Španije osvojila 2017. godine.