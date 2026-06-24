Košarkaši Valensije osvojili su drugu titulu šampiona Španije, pošto su večeras u gostima savladali Barselonu rezultatom 108:84 u četvrtoj utakmici finala plej-ofa i tako sa 3:1 u pobedama došli do trofeja.
Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Žan Montero sa 23 poena. Kameron Tejlor je postigao 21 poen, a Omari Mur je ubacio 19.
U redovima Barselone istakao se Kevin Panter sa 23 poena, a Tornike Šengelija je zabeležio 15.
Gostujuća ekipa je vodila tokom cele utakmice i ubedljivom pobedom krunisala najuspešniju sezonu u istoriji kluba nakon što je prethodno igrala polufinale Evrolige.
Valensija je prvu titulu šampiona Španije osvojila 2017. godine.
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Košarkaši Valensije osvojili su drugu titulu šampiona Španije, pošto su večeras u gostima savladali Barselonu rezultatom 108:84 u četvrtoj utakmici finala plej-ofa i tako sa 3:1 u pobedama došli do trofeja.
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