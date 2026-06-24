Oba gola za šampiona Mađarske postigao je Željo Gavrić u petom i 53. minutu.



Strelac jedinog pogotka za Vojvodinu bio je Siniša Tanjga u 15. minutu.



Vojvodina će na pripremama u Austriji odigrati još dve prijateljske utakmice protiv jermenskog Ararata u subotu i Univerzitatee iz Kluža 2. jula.



Ekipa iz Novog Sada će sezonu početi 9. jula kada će dočekati Ferencvaroš u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.