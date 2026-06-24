Oba gola za šampiona Mađarske postigao je Željo Gavrić u petom i 53. minutu.
Strelac jedinog pogotka za Vojvodinu bio je Siniša Tanjga u 15. minutu.
Vojvodina će na pripremama u Austriji odigrati još dve prijateljske utakmice protiv jermenskog Ararata u subotu i Univerzitatee iz Kluža 2. jula.
Ekipa iz Novog Sada će sezonu početi 9. jula kada će dočekati Ferencvaroš u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
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Ozbiljna provera i poraz: Vojvodina izgubila od šampiona Mađarske
Fudbaleri Vojvodine poraženi su danas od Đera rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Austriji
Oba gola za šampiona Mađarske postigao je Željo Gavrić u petom i 53. minutu.
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