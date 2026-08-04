U toku prošle godine se vodila velika bitka jer su u trci za njegov potpis bili njegova Vojvodina kao i Crvena zvezda.

Na kraju, Srbin je završio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a ove sezone posle raskida ugovora sa Al Vahdom postao slobodan igrač i potpisao je za NEK u Holandiji.

Gostujući na Arena Sport televiziji, predsednik Vojvodine i prvi čovek Zajednice Superlige Srbije, Dragoljub Zbiljić, pričao je o mnogim temama, od ispadanja Vojvodine u Evropi posle paklenog žreba i duela sa dva evropska velikana kakvi su Ferencvaroš i Ajaks, ambiciji da Voša osvoji titulu, prelaznom roku...

Među temama je bila i ona o povratku Dušana Tadića u Vojvodinu, a Zbiljić je otkrio da to ove godine nije bilo realno, a da ga je klub želeo silno prošle sezone. Za ovu sezonu su se odlučili za Dejana Zukića, koga vidi kao lidera sa kojim će tim rasti i zaigrati u Evropi.

- Dušan Tadić se nije vratio i tu je stavljena tačka. Ove godine nije bilo realno ni od strane kluba ni od strana njega. Prošle godine smo ga mnogo želeli i to je bio momentum da se vrati. ne verujem da bi nam mnogo pomogao u ovom trenutku i odlučili smo se za Dejana Zukića. On je neko od koga mnogo očekujemo, da povede ekipu sa kapitenskom trakom ka Evropi. Ima 25 godina, naše dete, voli Vojvodinu, voli grad, na spisku je reprezentacije, očekujemo da bude na spisku za Ligu nacija. Odigrao je više od 200 utakmica za Vojvodinu, pleni i ima timski duh i to je persona koju smo želeli da kapitenski povede klub napred - rekao je Dragoljub Zbiljić za Arena Sport televiziju.