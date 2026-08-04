Specijalni Alo! izveštač iz Sombatheja - Marko Čubrak

Fudbalere Crvene zvezde očekuje utakmica protiv Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Meč se igra u mađarskom gradu Sombatheju zbog nestabilne situacije u Izraelu koji je zahvaćen ratom.

Biće pakleni uslovi za igru s obzirom da je temperatura izrazito visoka kao i u Srbiji, ali je sigurno da će fudbaleri Zvezde imati podršku navijača.

Naime, korteo "delija" je krenuo na utakmicu koja počinje u 19.30, a naš izveštač sa lica mesta nam donosi atmosferu iz ovog mađarskog grada.

Očekuje se oko 500 navijača Crvene zvezde: