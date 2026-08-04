Fudbaleri Partizana nemaju najbolji početak u Superligi Srbije, gde su kiksnuli dva puta u prva tri kola. Oni su remizirali sa Zemunom, potom su slavili protiv Mačve, a izgubili su od IMT-a. Njih očekuje utakmica u Evropi protiv Tobola iz Kazakhstana, za koju su pustili u prodaju i ulaznice.

Partizan u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija igra protiv Tobola iz Kazakhstana, gde je ogroman faovrit. Prva utakmica je na programu u Humskoj, a igra se u četvrtak , šestog avgusta, s početkom od 21 sata.

Crno-beli već znaju da ih u eventualnom četvrtom kolu čeka Hetafe, dok su sada pozvali i svoje navijače na utakmicu, a objavili su i cene karata.

Ekipa iz Humske je pozvala navijače, dok su puštene i karte u prodaju, a najjeftinije su za jug, te one koštaju 500 dinara.

Kad je reč o istoku, karte koštaju 900 dinara, bočni zapad je 900 dinara, a centar na zapadu je najskuplji i iznosi 1.200 dinara.