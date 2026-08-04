Fudbalski klub Ajaks saopštio je danas da je iz Barselone doveo nemačkog golmana Mark-Andre ter Štegena na pozajmicu do kraja sezone.

Ter Štegen (34) je u Barselonu stigao 2014. godine iz Borusije Menhengladbah. On je branio na 423 meča za katalonski klub, a sa Barselonom je osvojio 21 trofej.

Nemački golman je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Đironi.

"Mark ima izvanrednu karijeru i njegov kvalitet je svima poznat. On je pojačanje za naš tim. Mark i ja se dobro poznajemo i radujem se ponovnoj saradnji s njim. Već neko vreme radimo na njegovom angažovanju, tako da nam je veoma drago što je potpisao ugovor sa Ajaksom", izjavio je sportski direktor Ajaksa Žordi Krojf.