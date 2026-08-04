Dug Partizana je pre izvesnog vremena bio 57.000.000 evra.

-Mi se borimo na jedan jako čestit i pošten način, i ovo saopštenje je objavljeno da bismo skinuli svaki teret sa igrača i stručnog štaba, da jedina odgovornost bude na nama koji vodimo Partizan. I mislim da je to pošteno sa naše strane, jer na kraju dana, mi smo najodgovorniji za sve što se radi u Partizanu. Ono što isto moram da kažem, Partizan danas je u mnogo boljoj situaciji. Dug je smanjen za preko 20.000.000 evra. To je neko uradio. Ja sam jako ponosan što sam deo ove uprave, i svi moji saradnici u Partizanu su jako čestiti i pošteni ljudi. Prema Partizanu imaju odnos kao prema svojoj kući, i na to sam ponosan. I ovo saopštenje je dokaz da svi mi mislimo da je Partizan veći od svih nas - rekao je Lazović za "Mozzarsport".

Lazović smatra da svaki urađen posao mora sa sobom da nosi procenu odgovornosti.

-Odgovornost mora da postoji. Mi ne želimo da budemo ljudi koji će braniti svoje funkcije, nego želimo da budemo odgovorni. I kada nešto ne funkcioniše u Partizanu, u Partizanu se samo vrednuje rezultat: šta god vi uradili, ako u subotu nije dobro, to sve pada u vodu. Mi smo svesni toga. Ja dolazim iz ovog sistema, ja sam odrastao u ovom klubu, ako je neko svestan, ja sam svestan toga. Vidim da se pokreće priča da sam ja žrtvovao Sašu Ilića zarad mog nekog ličnog interesa. Mislim da svi mi moramo da budemo svesni da u današnjem Partizanu ima nikad više partizanovaca. Tako da, u tom smislu, mislim da taj teret sa Saše stručnog štaba i igrača neko mora da ponese. I mi kao uprava, odgovorna, smo spremni da mi budemo ti koji će to uraditi. Ako se slažete sa mnom, to je sasvim logično. Mi vodimo Partizan. On je sigurno u boljem stanju nego što je bio pre skoro dve godine, ali situacija je takva, i pritisak koji ovaj klub nosi je ogroman. M moramo da se nosimo sa njim. I niko od nas iz uprave nema problem sa tim. Ali isto tako, želimo da skinemo taj teret sa igrača, trenera i svih zaposlenih.