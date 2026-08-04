Utakmica Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda odigraće se pred manje od 1.000 ljudi, definitivno nema slobodne prodaje ulaznica.

Da je suprotno nema sumnje da bi stadion kapaciteta oko 9.000 mesta bio ispunjen navijačima Crvene zvezde, ali Hapoel je povukao potez da spreči taj scenario.

Sombathelj je blizu navijačima Crvene zvezde iz Austrije i Srbije, međutim, ulaz je dozoljen samo za nešto više od 400 simpatizera srpskog kluba.

Toliko je ulaznica dostavljeno crveno-belima, a klub je prosledio navijačkoj grupi Delije.

Hapoel Ber Ševu će podržati od 150 do 200 navijača, kao i na nedavnom duelu sa Vikingurom u drugom kolu kvalifikacija.