Rukovodstvo Arsenala pregovara sa Njukaslom o angažovanju brazilskog fudbalskog reprezentativca Bruna Gimaraeša, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Britanski mediji navode da predstavnici dva kluba vode zvanične, direktne razgovore o Gimaraešu, koji je kapiten Njukasla, pošto su se prethodni pregovori između dve strane odvijali putem posrednika.

Gimaraeš (28) je ranije izjavio da želi da nastavi igračku karijeru u redovima aktuelnog šampiona Premijer lige.

Bi-Bi-Si podseća da je Njukasl u julu odbio prvu ponudu Arsenala od 70 miliona funti za brazilskog fudbalera.

Gimaraeš je otputovao u Španiju gde se priključio pripremama Njukasla za novu sezonu. Brazilski fudbaler je član Njukasla od 2022. godine, a za engleski klub odigrao je 195 utakmica i postigao je 31 gol. On je ranije igrao za Olimpik iz Liona, Atletiko Paranaense i Audaks.