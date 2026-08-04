Sazonov (24) je u Hetafe stigao bez obeštećenja, pošto mu je na kraju prošle sezone istekao ugovor sa Torinom.

Detalji ugovora nisu saopšteni, ali španski mediji tvrde da je gruzijski fudbaler potpisao ugovor sa Hetafeom do juna 2027. godine.

Španski klub je naveo da Sazonov igra na poziciji štopera i da će biti pojačanje u odbrambenoj liniji Hetafea u narednoj sezoni.

On je prošao omladinske kategorije Zenita iz Sankt Peterburga, a potom je igrao za Dinamo iz Moskve, Torino i Empoli. Za reprezentaciju Gruzije nastupio je na tri meča.

Fudbaleri Hetafea će u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati sa boljim iz duela između Partizana i Tobola.