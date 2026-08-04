Prvim radnim sastankom sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije Brankom Radujkom, belgijski stručnjak Frank de Bleker i formalno je započeo mandat na funkciji predsednika Sudijske komisije FSS.

U utorak, 4. avgusta, na svom prvom radnom danu u novoj ulozi, De Bleker je zajedno sa najbližim saradnikom, međunarodnim VAR ekspertom Kristofom Dirikom, zadužio kancelariju u sedištu

Fudbalskog saveza Srbije na Terazijama 35, upoznao se sa zaposlenima i odmah započeo sa pripremama za aktivnosti koje ga očekuju već tokom prve radne sedmice.

Fokus njegovog rada biće jačanje integriteta Sudijske organizacije, unapređenje stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuirana edukacija i dalje podizanje kvaliteta suđenja u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA.

Tokom srdačnog razgovora sa generalnim sekretarom FSS, razmenjena su mišljenja o aktuelnom stanju u srpskom fudbalu, prioritetima u radu Sudijske komisije i planovima za predstojeći period. Kao znak dobrodošlice, Branko Radujko uručio je novom predsedniku Sudijske komisije sudijski dres sa njegovim inicijalima, ali i poseban poklon – dres fudbalske reprezentacije Srbije sa prezimenom De Bleker na leđima.

Simbolično, belgijski stručnjak je na taj način zadužio svoju novu „radnu uniformu“ i zvanično započeo posao u Fudbalskom savezu Srbije.

Početak rada Franka de Blekera predstavlja nastavak strateškog opredeljenja Fudbalskog saveza Srbije da kroz angažovanje vrhunskih međunarodnih stručnjaka dodatno unapredi kvalitet, profesionalnost, objektivnost i transparentnost srpskog suđenja, u interesu regularnosti takmičenja i daljeg razvoja domaćeg fudbala.