U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi danas je održana Izborna sednica Skupštine Stručne strukovne organizacije sudija Fudbalskog saveza Srbije, na kojoj su izabrani predsednik i organi organizacije za mandatni period 2026–2030.

Za predsednika Stručne strukovne organizacije sudija Fudbalskog saveza Srbije jednoglasno je izabran Milan Jeremić, koga je za ovu funkciju predložila Stručna strukovna organizacija sudija Fudbalskog saveza Beograda. On je na ovoj funkciji nasledio Dejana Delevića, a narednih dana biće poznat i prvi čovek Sudijske komisije FSS, posle odlaska Domenika Mesine.

U obraćanju delegatima posle izbora, Jeremić je zahvalio na ukazanom poverenju i istakao da će njegov prioritet u narednom periodu biti unapređenje rada sudijske organizacije, kontinuirana edukacija sudija i kontrolora suđenja, kao i dalje jačanje ugleda i jedinstva sudijske struke na teritoriji cele Srbije.

Sednici su kao gosti prisustvovali generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, predsednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić, direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda Milorad Nikolić i generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine Dragomir Tanović.

Za potpredsednika Stručne strukovne organizacije sudija FSS izabran je Goran Milanović, predsednik Stručne strukovne organizacije sudija Zapadne Srbije.

Na predlog novoizabranog predsednika, jednoglasno je izabran i Izvršni odbor u sastavu: Srđan Jovanović, Miloš Milanović, Lazar Lukić, Jelena Rankov Banjeglav, Ivan Mrkić, Dragan Radović, Slobodan Veselinović, Jovica Šavija i Ilija Brdar.

Izabran je i Nadzorni odbor u sastavu: Vitomir Simović, predsednik, Milorad Milićević i Dejan Anđelković, članovi.

Delegati Stručne strukovne organizacije sudija u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije za mandatni period 2026–2030 biće Milan Jeremić, Goran Milanović i Vladimir Nedeljković.

Kako je saopšteno iz FSS, svi predlozi usvojeni su jednoglasno, čime je uspešno okončan izborni proces i formirano novo rukovodstvo koje će u narednom četvorogodišnjem mandatu voditi Stručnu strukovnu organizaciju sudija FSS.