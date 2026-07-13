Izvršni odbor je odlučio da to bude Frenk de Bleker, koji će zameniti Domenika Mesinu.

-Jedna struja FSS-a je ponovo od UEFA zatražila pomoć i dobila kao predlog Frenka de Blekera, Belgijanca, koji je brzo rekao 'da', ali se čekala saglasnost na Terazijama - piše "Mozzart sport".

Druga struja u srpskom Savezu bila je za domaćeg komesara, gde je Dragomir Tanović, nekadašnji arbitar, bio prvi favorit.

Što se sudijskih lista tiče, osloniće se na one koje je ostavio Domeniko Mesina, uz minimalne izmene.

De Bleker je svojevremeno bio jedan od najboljih arbitara u periodu od 1994. do 2012. godine kada je bio na FIFA listi.

Delio je pravdu na dva Mundijala (2006, 2010), kao i na Evropskom prvenstvu (2008). Takođe, sudio je Superkup Evrope između Barselone i Šahtjora (2008).

Superliga Srbije počinje u petak.