Fudbaleri Crvene zvezde u petak 17. jula od 20 časova započinju sezonu u Superligi protiv Mačve. Meč se igra na stadionu "Rajko Mitić", a Crvena zvezda poziva navijače da ispune tribine, ali i posete "Red Star šop" i na vreme obezbede sve što im treba za leto.

Zvezda je putem svog sajta poslala poruku navijačima:

-Zvanična klupska prodavnica je za letnju sezonu pripremila bogat i raznovrstan asortiman, prilagođen toplim danima, odmoru i putovanjima.

U klupskom šopu zvezdaše očekuje veliki izbor proizvoda za letnje dane, od peškira za plažu sa motivima našeg kluba i udobnih putnih jastuka, idealnih za duža putovanja, do sadržaja namenjenih najmlađim pristalicama Crvene zvezde. Za njih su pripremljene kofice za pesak, kao i brojne druge igračke koje će letnju zabavu učiniti još lepšom uz prepoznatljive crveno-bele boje.

Pozivamo sve navijače da u petak u što većem broju dođu na Marakanu, pruže podršku našem timu na startu nove sezone, a tom prilikom posete i zvaničnu klupsku prodavnicu, gde ih očekuje bogata ponuda proizvoda za predstojeće letnje dane.

Zvezdaši , vidimo se na Marakani! - objavila je Crvena zvezda.