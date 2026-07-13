Kako se navodi, sezonska karta može da se nabavi putem Ticketline platforme na adresi www.ticketline.rs.



-Primarni oblik sezonske ulaznice u sezoni 2026/27 biće digitalna ulaznica, koja omogućava jednostavniju kupovinu, čuvanje i korišćenje prilikom ulaska na stadion. Nakon kupovine ulaznica je dostupna na wallet-u vašeg mobilnog telefona - saopštio je Partizan.



Dodaje se da će navijači koji se odluče za fizičku karticu moći da je preuzmu isključivo na prodajnom mestu Ticketline-a na severnoj strani stadiona FK Partizan, a termin početka prodaje, preuzimanje i distribucija fizičkih sezonskih kartica će biti naknadno objavljen.



-Sezonska ulaznica važi za sve utakmice evropskih takmičenja koje Partizan igra na domaćem terenu, sve utakmice Superlige Srbije i sve utakmice Kupa Srbije. Sezonskom ulaznicom obuhvaćene su sve takmičarske utakmice prvog tima Partizana na domaćem terenu u sezoni 2026/27 - poručili su "crno-beli".



Cene sezonske karte za jug je 4.000 dinara, istok - 9.000, zapad - 11.000, dok je loža zapad 120.000.



Popust od 20 odsto ostvaruju vlasnici sezonskih ulaznica za sezonu 2025/26, studenti uz važeći indeks, vojna lica uz dokument kojim se potvrđuje njihov status i on se primenjuje na sezonske ulaznice za tribine istok i zapad.



Partizan će novu sezonu početi 18. jula gostovanjem Zemunu u prvom kolu Superlige Srbije, a prvu utakmicu na svom terenu odigraće 23. jula u kvalifikacijama za Ligu konferencije.