Bivši golmani Crvene zvezde Ivan Lainović i Nikola Vasiljević pronašli su nove klubove za narednu sezonu.

Lainović je prešao u slovenački Maribor iz Čukaričkog, za koji je na kraju zabeležio samo jednu zvaničnu utakmicu.

21-godišnji Lainović je ponikao u Crvenoj zvezdi, u generaciji sa Kostom Nedeljkovićem i Jovanom Mijatovićem, i dogurao do prvog tima, ali nije uspeo da debituje nikada. Prvi put se našao među prvotimcima kada je trener bio Dejan Stanković, koji je i sadašnji šef struke, a potom je bio i u timu kod Baraka Bahara, Miloša i Vladana Milojevića.

Nastupao je takođe i na pozajmici u FAP-u iz Priboja.

Vasiljević će u svojoj 30. godinu po prvi put zaigrati u inostranstvu, pošto je potpisao za novog grčkog prvoligaša Kalamatu.

U Grčku Vasiljević odlazi nakon dve odlične sezone u dresu Javora. Afirmaciju je stekao u Radniku iz Surdulice, a nastupi u ovom klubu preporučili su ga svojevremeno Crvenoj zvezdi, čiji je član bio od 2019-2023. godine, ali je dobio priliku na golu tek na 4 utakmice, pa je odlazio često i na pozajmice u Radnik, novosadski Proleter i kruševački Napredak, da bi potom napustio Marakanu i prešao u Radnički iz rodnog Niša, za koji je branio kratko 2024. godine.