Novi preokret u slučaju Ognjena Ugrešića. Za mladog vezistu Partizana je do sada najviše interesovanja pokazala Bolonja, a sada je u prvi plan izbio Udineze.

Prema poslednjim informacijama iz Italije, ovaj klub je poslao crno-belima ponudu u iznosu od 6.000.000 evra i to nakon što je ostao bez angažmana francuskog veziste Artura Ate. Ovo je svakako daleko od ponude koju su očekivali u Humskoj, ali se ona mora razmotriti zbog nezavidne finansijske situacije.

Samo pre 24 sata, predsednik Partizana Rasim Ljajić je rekao da nijedna konkretna ponuda nije stigla na adresu Humske 1.

- Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima zasad ne postoji. Voleli bismo i mi da je tačno sve to, ali, na žalost nije - rekao je Ljajić za "Sportski žurnal".