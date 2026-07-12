Novi preokret u slučaju Ognjena Ugrešića. Za mladog vezistu Partizana je do sada najviše interesovanja pokazala Bolonja, a sada je u prvi plan izbio Udineze.
Prema poslednjim informacijama iz Italije, ovaj klub je poslao crno-belima ponudu u iznosu od 6.000.000 evra i to nakon što je ostao bez angažmana francuskog veziste Artura Ate. Ovo je svakako daleko od ponude koju su očekivali u Humskoj, ali se ona mora razmotriti zbog nezavidne finansijske situacije.
Samo pre 24 sata, predsednik Partizana Rasim Ljajić je rekao da nijedna konkretna ponuda nije stigla na adresu Humske 1.
- Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima zasad ne postoji. Voleli bismo i mi da je tačno sve to, ali, na žalost nije - rekao je Ljajić za "Sportski žurnal".
Prethodnih dana govorilo se o ponudi Bolonje za Ognjena Ugrešića, a navedeno je da italijanski klub nudi 8.000.000 evra, 30 odsto od naredne prodaje i defanzivca Mihajla Ilića koji se nije snašao u Italiji.
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