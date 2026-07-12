Mlađe seniorke Srbije (igračice do 22 godine, rođene 2005. i mlađe), aktuelne dvostruke uzastopne vicešampionke Evrope, u svom trećem finalu prvenstva Evrope nisu uspele da se domgnu zlata. Osvojile su srebrnu medalju, pošto je Italija večeras u Hagu, u finalu III EP 2026. pobedila Srbiju sa 3:1, po setovma 25:21, 25:19, 18:25 i 25:13, posle 105 minuta igre. Srbija je dobila i tri pojedinačne nagrade: Višnja Žigić je najbolji libero, Lana Mijačić najbolji bloker, a Milica Vidačić najbolji korektor prvenstva Evrope.

Izabranice Marijane Boričić su osvojile srebrnu medalju i nastavile seriju učešća u finalima za mlađe seniorke na prvenstvima Evrope. Italija je treći put u finalu bila bolji rival i zasluženo je slavila.

Posle izjednačenog početka Italija je povela sa 8:5, a Srbija smanjila na 8:7. Italija je pojačala tempo i povela sa 13:8, da bi Srbija serijom 4:0 smanjila na 13:12. Usledio je novi nalet Italijanki za vođstvo 17:13, pa ponovo Srbija smanjuje razliku ovoga puta na dva poena, 18:16. Posle vođstva Italije 19:16 Srbija je napravila novu seriju 4:0 i povela sa 20:19. Povredila se Amoruzo pri vođstvu Srbije, a potom je Italija povela sa 24:21, posle vođstva Srbije 21:20. Iskoristila je Italija prvu set loptu za 25:21 i povela sa 1:0.

Vodila je Italija u drugom setu sa 3:2, a Srbija preokrenula na 6:3, pa vodila sa 8:5, kada je Italija smanjila na 8:7. Održavala je Srbija prednost, a zatim je povisila na 12:9. Italija je posle 13:10 za Srbiju izjednačila na 13:13, a potom povela sa 16:14. U nastavku je bilo 19:15, pa 23:18, a na kraju 25:19 za Italiju, za prednost od 2:0 u setovima.

Italija je vodila u trećem setu sa 5:2, a Srbija smanjila na 5:4. Povela je Srbija sa 8:6, a Italijnke poravnale na 10:10. Serijom 4:0 Srbija stiže do 14:10, a uzvraća sa 3:0 i smanjuje na 14:13. Ponovo je Srbija povećala razilku i vodila sa 17:13, pa 21:15 i 23:17, a set je dobila sa 25:18 i smanjila prednost Italije na 2:1 u setovima.

3:0 je vodila Italija na početku četvrtog seta, pa zatim 9:1 i činilo se da je tu kraj snovima o petom setu. U nastavku je bilo 12:3, pa 14:6 i 18:9. Italija je četvrti set dobila sa 25:13, a meč sa 3:1 i osvojila treću titulu prvaka Evrope.

U utakmici za treće mesto, Holandija je pobedila Španiju sa 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).