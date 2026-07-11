Odbojkašice Srbije pobedile su Nemačku sa 3:0, po setovima 25:20, 25:22, 25:23 u novom meču Lige nacija.

Izabranice Zorana Terzića su pre dva dana neočekivano izgubile od Francuske, ali sada ništa nisu prepustile slučaju, pa su tako zabeležile novu pobedu.

Srbija je od početka nametnula svoj ritam u Beogradskoj areni. Naše devojke su relativno rutinski osvojile prvi set, da bi u drugom Nemice pružile jači otpor. Ipak, odbile su Srpkinje taj nalet i zablistale onda kada je to bilo najvažnije.

Gošće su odlično otvorile treći set. Povele su 6:2, pa i 9:7, ali su tu potpuno stale. Srbija je napravila veliku seriju, došla do velike prednosti, ali je pravo niotkuda usledila dramatična završnica. Nemice su izjednačile na 23:23, ali je Srbija dobila poslednja dva poena i meč uspešno privela kraju.

Obe ekipe sad imaju skor 4-7 i odavno su ostale bez šanse da se plasiraju na završni turnir.

Nina Čajić je bila najefikasnija u Srbiji sa osvojenim 21 poenom, a dvocifrena je bila još Branka Tica sa 10. Na teren se posle povrede, vratila i Tijana Bošković, ali nije imala značajniju minutažu.

Srbija u poslednjem meču trećeg i poslednjeg vikenda Lige nacija u nedelju uveče igra protiv Holandije.