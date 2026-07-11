Odbojkašice Srbije pobedile su Nemačku sa 3:0 u setovima u okviru trećeg vikenda Lige nacija koji se održava u Beogradskoj areni.

Nažalost, Maja Kirov se povredila i morala je da napusti igru, a selektor Zoran Terzić je posle meča saopštio loše vesti.

- Kako stoje stvari ostali smo bez Maše Kirov, ja sam ubeđen. Ne mogu da buem zadovooljan posle ovakve utakmice, u tom smislu, naravno. Šta je tu je… Što bi rekao vaš kolega sa Arene – nešto nije u redu kad se igra 3:2, treba menjati ili selektora ili ekipu. Tako da… Ja mislim da ne treba menjati za sad ništa. Ekipa napreduje, igra bolje iz dana u dan. To smo pokazali i danas. Imamo veći broj igrača koji mogu da funkcionišu u ovom sistemu i da pomognu. I dalje igramo bez Ognjenović, Bošković, Uzelac, Aleksić… Maltene cela postava nije tu, ali izgleda to mnogo bolje nego prošle godine - rekao je Terzić, pa se ponovo dotakao povrede Maje Kirov.

- Daj Bože da grešim, ali meni se ne sviđa kako izgleda koleno. Ali, daj bože da grešim - naglasio je Terzić.