Tomas Vokap je velika želja Dubaija. "Eurohoops" je objavio da je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ozbiljno zainteresovan za plejmejkera Olimpijakosa i spreman je da izdvoji ogromnu količinu novca za njegov potpis.

Šampion ABA lige planira da mu ponudi dvogodišnji ugovor vredan šest miliona dolara, koji bi trajao do leta 2028. godine.

Istovremeno, Dubai je spreman da plati milion dolara Olimpijakosu za otkup ugovora, ali šampion Evrolige traži čak tri miliona dolara kako bi pustio reprezentativca Grčke.

Vokap ima važeći ugovor sa Olimpijakosom do leta 2027. godine, prema kojem zarađuje 1,1 milion dolara neto po sezoni, a ugovor ne sadrži otkupnu klauzulu.

Ipak, Vokap želi da ostane u redovima crveno-belih iz Pireja. Dve strane su se već više puta sastale kako bi razgovarale o novom ugovoru.