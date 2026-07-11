Kako je saopšteno, Biberović (25) je potpisao dvogodišnji ugovor sa NBA klubom vreda šest miliona dolara.



Biberović je u Dalas prethodno stigao kao deo velikog trejda Maveriksa sa Memfisom. Dalas je dobio Biberovića i Santija Aldamu, a Memfis Ej DŽej Džonsona, pika iz prve runde drafta 2030. godine, kao i dva pika iz druge runde drafta 2031. i 2032. godine.

Prethodnih osam godina Biberović je bio član Fenerbahče sa kojim je 2025. godine osvojio Evroligu. Osvojio je i četiri titule prvaka Turske i pet pehara u kupu.