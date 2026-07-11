Kako javlja "Kurir", crno-beli su nadomak dogovora sa centrom Virtusa, koji će raskinuti ugovor sa klubom iz Bolonje.

Prema informacijama Mozzart sporta, Smailagić će dobiti od Italijana 200.000 za raskid ugovora.

Partizan je bio u pregovorima sa Ledejom, a kada je postalo jasno da od njegovog povratka nema ništa, kontaktiran je još jedan bivši član Parnog valjka.

Alen Smailagić je po odlasku iz Partizana najpre bio u Žalgirisu, a prošlu sezonu je proveo u Virtusu, u kojem je imao prosečan učinak od 7,4 poena i 2,5 skoka po utakmici.

Podsetimo, na pragu dolaska u Humsku je i Alesandro Pajola, saigrač srpskog centra u klubu iz Bolonje.