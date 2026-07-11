Šumadincima je minimalnu pobedu doneo devetnaestogodišnji Aleksa Jelić u finišu utakmice.

U početnom Timu Radničkog bili su Lijeskić, Marjanović, Simović, Miličić, Nikčević, Bukumira, Alić, Ilić, Babić, Sokler i Sremčević, ograli su još Šahinović, Sise, Tomić, Balde, Omosanja, Ude, Marušić, Dukić, Jelić, Živadinović i Suljić.

Startna postava IMT-a bila je: Gicić, Bastaja, Pantić, Milanović, Uzunovski, Akrofi, Radivojević, Cojić, Kjankaulua, Žuninjo i Cvijetić, a igrali su i Vuletić, Gutić, Mitić i Cvetkovič.

U prvom kontrolnom meču Kragujevčani su izgubili od OFK Beograda sa 1:0, a u drugom su savladali Budućnost iz Podgorice sa 3:1.