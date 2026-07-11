Možda su neki navijači Crvene zvezde već zaboravili tihog heroja i strelca gola u Ligi šampiona 2019. godine protiv Olimpijakosa.

U pitanju je Miloš Vulić kog je Dejan Stanković nedavno pominjao i pričao koliko mu je značio iskusni vezista u ekipi kada je prvi put stigao na "Marakanu".

Nakon što je raskinuo saradnju sa Napretkom iz Kruševca, Vulić je odlučio da pojača redove ekipe Truong Tuoi Dong Nai, ekipom koja je ove sezone ušla u najjači rang vijetnamskog fudbala.

Klub čije je ime teško izgovoriti i egzotična destinacija. Biće to neki novi izazov za iskusnog fudbalera koji ima i dva meča za reprezentaciju Srbije.