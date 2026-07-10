Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić mogao bi potpuno neočekivano ovog leta da pojača redove Juventusa, javljaju "Tutosport" i "Medijaset".

Iskusni 37-godišnji vezista ponuđen je Staroj dami preko svog menadžera, a čitava priča pokrenuta je iza kulisa pregovora oko jednog sasvim drugog transfera.

Naime, predstavnik Matića se sastao sa izvršnim direktorom Torineza Frederikom Masarom kako bi ugovorio prelazak argentinskog čuvara mreže Emilijana Martineza iz Aston Vile. Tokom tog sastanka, Masara je usputno napomenuo da Juventus aktivno traga za jeftinim, a prekaljenim igračem sredine terena koji ima autoritet, ali bi istovremeno prihvatio ulogu džokera sa klupe i manju minutažu. Poznati agent je odmah reagovao i čelnicima velikana iz Torina predložio Matića kao rešenje koje se savršeno uklapa u te okvire.