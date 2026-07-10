Zverev je rutinski savladao Artura Ferija sa 3:0 u setovima.

-Neverovatno, ovo je bio Grend slem sa kojim sam se najviše mučio. U finalu sam, neverovatno sam srećan i ponosan, sada je fokus na nedelji i sledećem meču - rekao je Zverev i dodao:

-Bio je zaista neverovatan. Moram zasluge i čestitke da dam Arturu, neverovatno šta je postigao. Ovo je samo njegov početak, mislim da će napraviti odlične stvari u ovom sportu. Nešto što je neverovatno ovde, znam da 99,9% ljudi je želelo da Artur pobedi. Ali sam uživao u svakom momentu na terenu. Puno stadiona na svetu može da sledi primer atmosfere na Vimbldonu.

Sada ga čeka okršaj sa boljim iz duela Novaka Đokovića i Janika Sinera.

-Nadam se da ću moći da igram protiv juniora. To bi bilo sjajno. Bilo da je to branilac titule ili neko ko je ovde pobedio 48 puta kao Novak Đoković, neće biti lako. Moram da verujem u sebe da mogu da pobedim. To je ono što ću uraditi.

Zverev je postao najstariji igrač u Open eri koji je kompletirao sva Grend slem finala.