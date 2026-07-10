Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Vimbldona, pošto je danas u Londonu u polufinalu pobedio Britanca Artura Ferija 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.



Meč je trajao dva sata i 14 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Feri nalazi na 114. mestu ATP liste. Nemački teniser će po prvi put u karijeri igrati u finalu Vimbldona.



Zverev će u finalu Vimbldona igrati sa pobednikom meča između Srbina Novaka Đokovića i Italijana Janika Sinera.



Nemački teniser je poveo 3:1 na startu prvog seta protiv Ferija, ali je Britanac uspeo da stigne do 3:3. Igralo se potom gem za gem, a pobednik prvog seta odlučen je u taj-brejku, koji je pripao trećem teniseru sveta sa 7:0.





Zverev je dominirao u drugom setu, dva puta je oduzeo gem na servis protivnika, a ovaj deo meča je dobio sa 6:2.



Nemački teniser je u trećem setu stigao do brejka u petom gemu za vođstvo od 3:2. Zverev je potom održavao prednost od dva gema do kraja trećeg seta i zasluženo je izborio plasman u finale Vimbldona.



Feri je dobio specijalnu pozivnicu za učešće na ovogodišnjem grend slem turniru u Londonu.



Zverev će po prvi put u karijeri igrati u finalu Vimbldona. Nemački teniser je ove godine osvojio Rolan Garos.



Finale Vimbldona na programu je u nedelju.