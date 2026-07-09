Navijački incident obeležio je utakmicu Vojvodine i Ferencvaroša, pošto je na tribinama stadiona "Karađorđe" došlo do sukoba pristalica dva kluba, nakon što su gostujući navijači istakli zastavu takozvane "Velike Mađarske".

Prema prvim informacijama, u neredima je povređen jedan navijač, dok je redarska služba, uz pomoć policije, brzo reagovala kako bi sprečila veće incidente i uspostavila red na tribinama.

Na terenu je Ferencvaroš slavio rezultatom 2:1 u prvom meču 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Iako je stadion bio ispunjen do poslednjeg mesta i atmosfera tokom većeg dela utakmice bila na visokom nivou, dešavanja na tribinama zasenila su sportski događaj i ostavila gorak utisak nakon evropske večeri u Novom Sadu.



