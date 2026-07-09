Fudbaleri Vojvodine dočekaće večeras od 20 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu ekipu Ferencvaroša u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope.

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je da njegov tim sa velikim poštovanjem dočekuje Ferencvaroš, ali da veruje da novosadski klub može dostojno da predstavlja srpski fudbal u Evropi.

"Prvi protivnik je jedna velika ekipa, koja zaslužuje respekt i poštovanje. Reč je o klubu koji je osvojio više od 60 trofeja i godinama igra u evropskim takmičenjima. Dobro su organizovani i iskusni, ali smo ih analizirali i znamo šta možemo", rekao je Tanjga uoči meča u Novom Sadu.

Kapiten Vojvodine Dejan Zukić naveo je da je ekipa spremna za evropski izazov.

"Mislim da smo spremni. Možda ne 100 odsto, nego 99 odsto, ali to se neće osetiti na terenu, jer znamo šta nam donosi ovaj meč i šta nas čeka svih 90 minuta. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i da nam budu 12. igrač. Svi ćemo dati 110 odsto svojih mogućnosti i verujem da ćemo se zajedno radovati posle dve utakmice", poručio je Zukić.

Revanš duel biće odigran 16. jula od 20.15 časova u Budimpešti.