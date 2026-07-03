Vernis će predvoditi kompletno francusku sudijsku šestorku u prvom meču u kom će Vojvodina 9. jula od 20 časova ugostiti madjarski klub.

Uz aut linije biće Orelijen Drue i Florian Gonsalves De Araužo, a četvrti arbitar biće Abdelatif Keradji.

Glavni u VAR sobi biće Benoa Mijo, a Erik Vatelije će mu pomagati.

Kad je u pitanju revanš meč, u kom će 16. jula od 20.15 časova domaćin biti Ferencvaroš, UEFA se odlučila za letonsko-italijansku kombinaciju.

Spasjonikovsu će uz aut linije pomagati Raimonds Tatriks i Diana Vanaga, dok je za četvrtog arbitra odredjen Aleksandrs Anufrijevs.

Kad je u pitanju VAR soba, u njoj će glavni biti Italijan Danijele Čifi, a asistiraće mu Letonac Andrejs Gluhovs.