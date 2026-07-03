Ova vest se očekivala nedeljama, otkako je Antonio Konte krajem maja potvrdio da napušta Napoli, a Milan otpustio Alegrija nakon sezone koja je ocenjena kao neuspešna.



Alegri je sa Napolijem potpisao trogodišnji ugovor.



On je predvodio Milan do titule u Seriji A 2011. godine tokom svog prvog mandata na klupi tog kluba, a takođe je vodio Juventus do pet titula prvaka i isto toliko trofeja u Kupu Italije.



Ovaj 58-godišnji trener vratio se u Milan prošle godine sa zadatkom da ga vrati u Ligu šampiona, nakon što je tim prethodnu sezonu završio na osmom mestu u Seriji A.



Međutim, uprkos tome što je ovaj tim veći deo sezone proveo na jednoj od prve dve pozicije i borio se za titulu, samo dve pobede u poslednjih osam utakmica dovele su do toga da sezonu završi na petom mestu.



Napoli, koji je tokom cele sezone imao problema sa povredama, završio je na drugom mestu. Konte je predvodio tim do titule u Seriji A u prethodnoj sezoni.



Konte je jedan od glavnih kandidata da preuzme reprezentaciju Italije, što bi bio njegov drugi mandat na mestu selektora te selekcije.