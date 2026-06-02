Kako prenosi italijanski novinar Alfredo Pedulja, srpski golman bi mogao da ode pošto klub iz Napulja želi da dovede Mateja Kovara.

Inicijalnu informaciju izneo je Đanluka Di Marcio rekavši da Napoli i Leverkuzen već neko vreme pregovaraju oko Kovara koji u tekućoj sezoni čuvao gol PSV-a, i to fantastično.

Vanja Milinković-Savić je posle sjajnih partija u Torinu letos prešao u Napoli u transferu vrednom 21 milion evra. Na njegovom dolasku je insistirao trener Antonio Konte, ali pošto je slavni Italijan napustio klub, velike su šanse da srpski čuvar mreže promeni sredinu.

Svakako, Vanji ne bi trebalo da bude problem da nađe novi klub i sredinu gde će biti prvi čuvar mreže.