Navijače Crvene zvezde posebno je razočarala vest da na Svetskom prvenstvu neće biti Osmana Bukarija. Brzonogi napadač bio je deo reprezentacije na Mundijalu u Kataru, tada je postigao i gol, ali od odlaska sa "Marakane" ne uspeva da pronađe pravu formu. Nakon kratke epizode u američkoj MLS ligi, Bukari se vratio u Evropu, ali je prethodnih šest meseci grejao klupu u Viđevu iz Lođa.

Iako je Keiroš teškom mukom sastavio konačan spisak, za Bukarija ni na njemu nije bilo mesta... Donekle očekivana odluka imajući u vidu slaba izdanja omalenog Afrikanca u poljskoj Ekstraklasi.

Portugalski strateg je zbog povreda morao da se odrekne usluga četvorice startera. Na Svetskom prvenstvu neće biti Mohameda Kudusa iz Totenhema, Mohameda Salisua iz Monaka, Aleksandera Đikua iz moskovskog Spartaka, te Brajtonovog Tajrika Lampdija. Svi do jednog bi, nema dileme, bili važni aduti "crnih zvezda" na predstojećem Mundijalu.

Na spisku nema ni iskusnog napadača Andre Ajua koji nije prošao poslednji "filter" pred Svetsko prvenstvo. Tu je njegov brat i nekada velika nada Marseja - Džordan Aju, dok će prve zvezde tima biti Antoan Semenjo iz Mančester sitija i Injaki Vilijams iz Atletik Bilbaa.

Golmani: Lorens Ati-Zigi (Sent Galen), Benžamen Asare (Harts of Ouk), Džozef Anang (Sent Patriks Atletik)

Odbrana: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Okser), Marvin Senaja (Okser), Alidu Sejdu (Ren), Abdul Mumin (Rajo Valjekano), Džerom Opoku (Istanbul Bašakšehir), Džonas Adžetej (Volfzburg), Kodžo Opong Pepra (Nica), Derik Lukasen (Pafos)

Vezni red: Eliša Ovusu (Okser), Tomas Parti (Viljareal), Kvasi Sibo (Ovijedo), Ogusten Boaći (Sent Etjen), Kejleb Jirenki (Nordsjeland), Abdul Fatavu Isahaku (Lester)



Napad: Antoan Semenjo (Mančester Siti), Džordan Aju (Lester), Injaki Vilijams (Atletik Bilbao), Kamlaldin Sulemana (Atalanta), Ernes Nuama (Olimpik Lion), Kristofer Bonsu Ba (Al Kadisija), Princ Kvabena Adu (Viktorija Plzenj)