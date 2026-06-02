Crvena zvezda je u januaru dovela Daglasa Ovususa iz Radnika iz Surdulice za 2,2 miliona evra, što je bio najveći transfer za nekog igrača kojeg su doveli iz Superlige.

Međutim, omaleni fudbaler iz Gane nije nivo Crvene zvezde i pokušali su Beograđani da ga prodaju u Viktoriju Plzen. On tamo nije prošao lekarske preglede pa je transfer vredan 3,5 miliona evra propao.

Kako prenosi Maxbet sport, nova ideja je da se Ovusu pošalje na pozajmicu u OFK Beograd.

Crvena zvezda ima dobra iskustva sa slanjem igrača na Kraburmu pošto su svi dobili priliku da igraju i napravili su značajna transfere dalje.

Ostaje da se vidi koja će konačna odluka biti i šta čeka Ovusua...