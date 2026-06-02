Srpski šampion je blizu angažovanja izraleskog veziste Abu Fanija, koji bi mogao da bude prvo pojačanje u ovom prelaznom roku, vrlo intenzivno se radi na dovođenju Mohameda Čama i reprezentativca Kipra Loizosa Loiza.

I pored (za sada) izvesnog ostanka Strahinje Erakovića, crveno-beli žele još jednog centralnog defanzivca. Analize sportskog sektora kažu da je srpskom šampionu ultimativno potreban centralni defanzivac koji igra levom nogom. Posebno, što Dejan Stanković u Evropi voli da igra sa trojicom štopera prenosi "Mozzartsport".

Zvezda će se, pre ili kasnije, oprostiti od Brazilca Rodrigaa, što znači da su u najužim planovima Dejana Stankovića, pored Erakovića, Miloš Veljković i Tebo Učena. Pitanje je da li je Stefan Gudelj do kraja iskoristio minute tokom proleća.

Ruski mediji su pisali o Natanu Gasami iz Baltike. Za sada nema potvrde da je Crvena zvezda zainteresovana za njegove usluge.

Dolazak Fanija, Čama, Loizua i potencijalnog levog štopera, bio bi prvi letnji udar Crvene zvezde. Ostalo bi se čekalo u zavisnosti od prodaja.